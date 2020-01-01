عمرو خالد: تشرف بالسلام على الرسول.. واجلس في الروضة (فيديو)

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي عن تفاصيل الرحلة الإيمانية إلى المدينة المنورة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتشرف بالسلام عليه.

وتحدث خالد في ثالث حلقات برنامجه "مشتاق للحج" إلى ضيفته "هنا"، طالبًا منها أن تتخيل نفسها عند زيارة قبر النبي، وهي تلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف أمام بيته، للسلام عليه.





ووصف خالد، اللقاء بأنه "حي حقيقي"، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "ما من أحد يصلي ويسلم علي ألا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام"، وبأنه "مامن أحد يصلي ويسلم علي إلا أرسل لي ملكًا يبلغني سلامه فأرد عليه السلام".





وطلب خالد من ضيفته للتوفيق بين الحديثين أن تقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.





وأشار إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، لافتًا إلى أن هناك معنيين، الأول كأنها جزء من الجنة، أو أن العبادة فيها كأنك تعبد في الجنة.





وحث خالد كل من كتب الله له زيارة الروضة الشريفة أن يفرح لهذا الشرف، لأن "الله أكرم من أنه يدخلك جنته في الدنيا ويحرمك منها في الآخرة".







