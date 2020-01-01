عمرو خالد: تشرف بالسلام على الرسول.. واجلس في الروضة (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:07 م
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد
محمود الجلاد
كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي عن تفاصيل الرحلة الإيمانية إلى المدينة المنورة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتشرف بالسلام عليه.

وتحدث خالد في ثالث حلقات برنامجه "مشتاق للحج" إلى ضيفته "هنا"، طالبًا منها أن تتخيل نفسها عند زيارة قبر النبي، وهي تلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف أمام بيته، للسلام عليه.

ووصف خالد، اللقاء بأنه "حي حقيقي"، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "ما من أحد يصلي ويسلم علي ألا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام"، وبأنه "مامن أحد يصلي ويسلم علي إلا أرسل لي ملكًا يبلغني سلامه فأرد عليه السلام".

وطلب خالد من ضيفته للتوفيق بين الحديثين أن تقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

وأشار إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، لافتًا إلى أن هناك معنيين، الأول كأنها جزء من الجنة، أو أن العبادة فيها كأنك تعبد في الجنة.

وحث خالد كل من كتب الله له زيارة الروضة الشريفة أن يفرح لهذا الشرف، لأن "الله أكرم من أنه يدخلك جنته في الدنيا ويحرمك منها في الآخرة".



وطلب خالد من زائر المسجد النبوي نفسه أمام المنبر، أن "تخيل النبي وكأنه يصعد المنبر أمام.. يخطب الجمعة.. كأنك تراه يوم وفاته في آخر خطبة.. أبلغوا مني السلام كل من تبعنى إلى يوم القيامة... أوصيكم بالنساء خيرًا".

وحث خالد ضيفته على الجلوس في الروضة الشريفة، وأن تتخيل نفسها تسمع حديث النبي منه شخصيًا: "الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عز وجل، إن دَعوْه أجابَهم، وإنِ استغفرُوهُ غفرَ لهُم"، و"أقربكم مني مجلسًا أحسنكم أخلاقًا".

كما طلب كذلك أن يتخيل الزائر نفسه وهو ساجد.. مكان الصحابة.. أبوبكر.. هنا بلال أذن.. هنا مهبط الوحي.. نزل جبريل بالقرآن.. في هذا المكان أمام بيت النبي. وقال: "لو تخيلت سوف تبكي وأنت في بيتك. إن تصدق الله يصدقك".

كما دعا عند رؤية بيته.. أن يتخيل الإنسان النبي وكأنه يدخل ويخرج من هنا.. وتنظر إلى ابتسامته عندما يخرج من بيته.. وقد كا جابر بن عبدالله يقول عنه:.. كأنه القمر.. ويقول أبو أمامة: "ما لقيت النبي إلا ابتسم في وجهي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المدينة المنورة العبادة الدكتور عمرو خالد الجنة

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

منذ ساعتين و 54 دقيقة

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

يحاول الهروب.. بلاغ عاجل ضد مرتضي منصور

منذ 41 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يزف بشرى سارة عن العدد الفعلي لإصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

لا ترفعوا أَصواتكم فوق صوت النبي

جنة الله في الأرض.. تُزَينها الأساطين ويتسابق إليها المصلون ركعًا سُجدًا

عمرو خالد يكشف الهدف الحقيقي من الصلاة على النبي

"الإفتاء" توضح حكم زيارات مقامات آل البيت

عمرو خالد: الله هو الرحمن الرحيم.. فما الفرق بين المعنيين؟ (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:29 م

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

09:34 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

07:28 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً