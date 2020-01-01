موسى: نفاق أبواق "الإرهابية" لأردوغان يكشف المؤامرة على مصر (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن وصلات نفاق جماعة الإخوان الإرهابية أمثال العملاء معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وصابر مشهور وجو شو لأردواغان خيانة هدفها إرباك المشهد بمصر وتنفيذ أجندة تخريبية.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ضمن هذه المخططات وصلات النفاق والردح وبث الشائعات من خلال منابر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودة في تركيا زي "لوسي" الشهيرة بمعتز مطر ونعناعة الشهيرة بـ "جو شو" والطبال السكري خدام الدولار اللي اسمه محمد ناصر والأهبل اللي اسمه زوبع والمغيب اللي اللي اسمه صابر مشهور وغيرهم من مرتزقة الإخوان الإرهابية.







