موسى: نفاق أبواق "الإرهابية" لأردوغان يكشف المؤامرة على مصر (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد موسى، إن وصلات نفاق جماعة الإخوان الإرهابية أمثال العملاء معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وصابر مشهور وجو شو لأردواغان خيانة هدفها إرباك المشهد بمصر وتنفيذ أجندة تخريبية.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ضمن هذه المخططات وصلات النفاق والردح وبث الشائعات من خلال منابر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودة في تركيا زي "لوسي" الشهيرة بمعتز مطر ونعناعة الشهيرة بـ "جو شو" والطبال السكري خدام الدولار اللي اسمه محمد ناصر والأهبل اللي اسمه زوبع والمغيب اللي اللي اسمه صابر مشهور وغيرهم من مرتزقة الإخوان الإرهابية.


وأوضح أن "ما يحدث كل يوم على هذه الشاشات العميلة يكشف حجم الغل والحقد المعلن من ناحية هذه الجماعة الإرهابية.. وحجم خيانتهم لبلدهم والبجاحة والنطاعة والمؤامرة الكبيرة على مصر.. المثير للشفقة إنهم بيقولوا كلام الكذب ومصدقينه وبعض المغيبين من جماعة الإخوان الإرهابية مصدقاه.. عشان نفهم لازم نعرف الخرفان دي بتقول إيه".

أخبار تهمك

يحاول الهروب.. بلاغ عاجل ضد مرتضي منصور

منذ 35 دقيقة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 6 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة

منذ أقل من ساعة

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

طبيب يزف بشرى سارة عن العدد الفعلي لإصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ ساعة الا ربع

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:29 م

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

09:34 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

07:28 م

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

07:15 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً