محمد موسى يكشف تفاصيل خطيرة عن زيارة وزير دفاع أردوغان لتميم (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل خطيرة ومسربة عن زيارة وزير دفاع الرئيس التركي رجب جيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الأحد في الدوحة، والإتفاق علي تمويل تأسيس جهاز حرس رئاسي بقيادة الإرهابي خالد الشريف ذراع أردوغان بليبيا.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، زيارة خلوصي آكار وزير الدفاع التركي لأمير الإرهاب القطري تميم كانت مرتبطة بزيارته السابقة لليبيا، لافتا إلى أن زيارته لليبيا كانت تهدف لإعادة تنفيذ مشروع بمخطط قطري تخريبي قديم ضد ليبيا، الذي تم طرحه في 2011.

واستكمل: هذا المشروع خاص بتدشين "جهاز الحرس الرئاسي" بدعم من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بهدف السيطرة على غرب ليبيا، لإكتساب ستارًا خارجي وهو المسؤولية الأمنية في المنطقة بعد تفتيت الميليشيات، على أن يتولى ذلك الجهاز الإرهابي خالد الشريف.


وأوضح أن الإرهابي الخطير والمسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي خالد الشريف، يقوم بالإشراف على العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، وتنفيذ مخططات أردوغان في ليبيا وهو أحد أهم أذرع أردوغان بليبيا.

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