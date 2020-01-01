بمناسبة عيد الأضحى.. نصائح عند شراء "الكوارع" (إنفوجراف)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يقبل الكثيرون على شراء حلويات اللحوم، ومنها الكوارع، فهي أكلة لذيذة ولها قيمة غذائية عالية.





وتستعرض "الفجر" فوائد الكوارع وطريقة إختيارها السليم:-





- الكوارع تتمتع بقيمة غذائية عالية، فكل 100 جرام من الكوارع يحتوي على 97 جرام ماء، و13 سعر حراري، وحوالي 2 جرام بروتينات، و1.2 جرام كربوهيدرات، و8 مللي جرام كالسيوم، و7 مللي جرام ماغنسيوم، و189 مللي جرام بوتاسيوم.





- مصدر غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، أهمها الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين A وفيتامين K والأحماض الدهنية والزنك والمنجنيز.





- مصدر غني بالبروتين، حيث تحتوي عظام وأنسجة الكوارع على مادة الكولاجين التي تتحول عند طهيها إلى جيلاتين، وهو يمد الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لبناء البروتينات.





- تساعد في حماية المفاصل، وتحسين حالة الجهاز الهضمي.





وخطوات لشراء الكوارع:-





- الشراء من الأماكن المجاورة للمجازر الحكومية.





- اختيار الكوارع صغيرة السن، ذات اللون الفاتح.





وتمييز الكوارع صغيرة السن من خلال عدد من العلامات، أهمها أن يكون لون النخاع (المتواجد داخل الماسورة) مبيض أو محمر.





أما الكوارع كبيرة السن فيكون لون النخاع بها أصفر، حيث يتحول لون النخاع للأصفر مع تقدم السن نتيجة ترسب الخلايا الدهنية به، وأيضًا نلاحظ في الكوارع صغيرة السن أن لون الظلف يميل للأحمر، بينما يميل لون المفاصل للبنفسجي.





- اختيار الكوارع الأمامية، حيث تكون محملة باللحم أكثر من الكوارع الخلفية، ولا تستغرق وقت طويل عند الطهي، وكذلك تكون سهلة الهضم.





- الكوارع الخلفية تكون طويلة ورفيعة وعظامها دائرية، بينما تكون الكوارع الأمامية قصيرة وسميكة وعظامها أقرب للشكل البيضاوي، مضيفة أن الكوارع خلفية بها وتر، في حين أن الكوارع الأمامية لا يوجد بها وتر.





وللتنظيف السليم إتباع الأتي:-





- وضعها مدة لا تقل عن ساعة في إناء به ماء، مع إضافة ربع كوب دقيق، ونصف كوب خل، وعصير ليمون، و2 ملعقة ملح، ثم يتم شطفها بالماء جيدًا، وبعدها يتم طهيها.





هذا وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.





-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي





-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.





- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.





-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.





-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.





- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم





-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.





- كبدة 105 جنيهات للكيلو.





- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات لليكلو





-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.





-لحوم برازيلي 70 جنيها





-لحوم مفروم 70 جنيها.



