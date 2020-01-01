"حرامي بشهادة أهل بلده".. محمد موسى يفضح فساد أردوغان المالي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد موسى، إن كمال أوغلو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كشف فضائح فساد أردوغان المالي، ووجه خطاب ناري لسلطان الخرفان رجب طيب أردوغان.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، زعيم المعارضة التركي قال إن أردوغان بيصرف مليارات الليرات هو ونظامه الحاكم ويمتنع عن تقديم كشف حساب للشعب أو حساب لأي شخص وأن هذا يعد نوع من إذلال الشعب التركي الذي يراه أردوغان مثل الذبابة مما يدل غطرسة نظام أردوغان وحزبه الإخواني.

وأضاف، "أردوغان ونظامه بيدفعوا الشعب ضرائب وفلوس رغم أنفه وبينفقوها زي ما هما عايزين بدون رقيب.. يعني أردوغان وحزبه بينهبوا فلوس الشعب التركي".

وأردف زعيم المعارضة التركي قال الناس اللي بيشوفوا أردوغان رجل تقي لأ... لأن اللي بيعمله أردوغان ده في اللغة التركي معناه.. أن أردوغان حرامي لأنه مبيقدمش كشف حساب عن كل قرش بيمصه هو وحزبه من دم المواطن التركي".


واختتم موسى: "رجب طيب أردوغان وبشهادة أهل بلده.. أردوغان حرامي وحرامي كبير بيسرق شعبه.. ومش عايزينه يسرق ليبيا وسوريا والعراق.. أردوغان حرامي هو وكل جماعته الإرهابية من أول محمد بديع للغنوشي ولأصغر خروف في هذا التنظيم الإرهابي حرامية وباسم الدين بيسرقوا كل شيء".

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