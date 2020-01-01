محمد موسى: بنك التعمير والإسكان يولي الصناعات الصغيرة والمتوسطة رعاية خاصة

قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم يولي الصناعات الصغيرة والمتوسطة رعاية خاصة وأن البنك منح حجم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.7 مليار جنيه، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





وأشاد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بالأرقام المميزة التي حققها البنك في الفترة الأخيرة بقيادة حسن غانم قائلا: "الحقيقة البنك ده محظوظ برئاسة هذا الرجل لهذا البنك لأنه معروف عنه إنه متخصص تحقيق أرقام ويقدس العمل وراجل سلسل ومتواضع وذكي جدا وعمل شغل عالي وهو عضو منتدب للبنك وهيعمل شغل أعلى بعد ما مسك رئيس البنك في بداية هذه السنة".









وكان قد أكد حسن غانم رئيس بنك الإسكان والتعمير، أن البنك يسير قدما في التوسع في تقديم الخدمات المصرفية والرقمية لمواكبة التطورات المتلاحقة في السوق المصرفي حيث تم إطلاق خدمتي موبايل بنكنك وانترنت بنكنك خلال شهر فبراير الماضي، لافتا أنه يتم التحديث المستمر للمحفظة الإلكترونية " فلوسي فون" لتشمل إضافة مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية.



