خطوات التعامل مع لحوم الأضاحي في ظل انتشار كورونا (إنفوجراف)
الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:01 م
آيات عامر - أسماء قورة
أيام تفصلنا عن عيد الأضحى ويقبل المسلمون على ذبح الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية.
وتستعرض "الفجر" كيفية التعامل مع اللحوم سواء في الذبح أو الشراء من الخارج في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
- لابد التعامل مع اللحوم على أنها سطح خارجي يمكن أن ينقل العدوى.
-لابد من ارتداء قفازات طبية وكمامة، ويتم تقسيم اللحوم وحفظها في أكياس نظيفة في الفريزر، مع الحرص على عدم غسل اللحوم حتى لا تفسد
- تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم طوال عملية التخزين
- التخلص من الكمامة والقفازات بعد الانتهاء من عملية التخزين، مع تطهير الأيدي والأسطح التي لامست اللحوم
- في حالة عدم الذبح وشراء لحوم من الخارج، فيتم التعامل بنفس الطرق السابقة، مع الحرص على تغيير الأكياس وجمعها في كيس نظيف والقاءها خارج المنزل وتطهير الأيدي والاسطح التي لامست اللحوم.
وزارة الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي
هذا وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.
-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي
-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.
- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.
-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.
-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.
- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم
-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.
- كبدة 105 جنيهات للكيلو.
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