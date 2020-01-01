المفتي: مصر لها خصوصية عند الله ولن يخذلها وقت الشدة (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:58 م
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
شيماء حسن
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ضرورة التمسك بـ"العناية الإلهية" في أوقات الشدة والرخاء، قائلًا "مصر لها خصوصية في القرأن الكريم ولن يخذلها الله أبدًا".

وأضاف شوقي في لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أهنئ الشعب المصري بقدم عيد الأضحى المبارك ونهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والحكومة".

وتابع "أخص بالذكر الشعب المصري الذي يقف صفا واحدا في وقت الأزمات ويعلم ان الله سبحانه وتعالى يعطى ما لا يتصوره العقل في وقت الشدائد والأزمات وهناك عناية الهية كبيرة".

واستطرد "هناك خصوصية مصر أخذًّا من النصوص الشرعية التي ذكرتها في أكثر من موضع في القران الكريم والسنة النبوية ولذلك يأتي هذا العيد في هذا الاطار".

واستكمل قائلا "انا مستبشر بهذه العناية الالهية، والقران الكريم ارشدنا إلى هذا في قصة مريم عندما دخل عليها سيدنا زكريا ووجد عندها الخير الذي أنسبته إلى الله، فالعناية الإلهية في وقت الشدة متجسدة في هذا البلد".



وفي تصريحات سابقة وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رسالة إلى المسلمين أكد فيها على ضرورة الاستفادة من هذه الإشراقات النورية التي تتلألأ في العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال علام في لقائه ببرنامج "حديث الروح" المذاع على القناة الأولى المصرية (يستطيع الإنسان وهو في منزله ووطنه وفي مكانه أن يتشبه بحجاج بيت الله في مكة والمدينة المنورة".

وأضاف "الحجاج في هذه الأيام هم في شغل وتقرب من الله وفي ذكر دائم وقلوبهم في هذه المشاعر المقدسة، هم في مكة والمدينة يتذكرون خطى الرسول صلى الله عليه وسلم".

وكان الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء المصرية، قد أكد على أهمية الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، موضحًا أن هذه الأيام عظيمة القدر وأقسم بها الله فى كتابه "والفجر وليال عشر".

وقال "وسام"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولي، اليوم الجمعة، أن الله عز وجل كرمنا بهذه الأيام بأن جعل فيها شعيرة الحج ويزداد فيها قرب العباد إليه، وكثرة وجهات التقرب سواء الصيام أو النفقة والصدقة وذكر الله.

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