حجازي يوجه رسالة للجماهير بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:01 م
احمد حجازي
احمد حجازي
الفجر الرياضي
حرص أحمد حجازي نجمنا المصري المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون والذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، على الاحتفال بهذا الحدث المميز.

وعاد وست بروميتش ألبيون رسميا إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم، رغم التعادل مع كوينز بارك رينجرز بنتيجة 2-2 في الأسبوع الأخير من دوري التشامبيونشيب يوم الأربعاء الماضي.

وجاء احتفال حجازي بعد أن كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "بعد عامين صعبين، أود أن أشكر بصدق كل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة.. عدنا إلى حيث ننتمي!".

وسجل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون هدفا وحيدا في 16 مباراة لعبها مع الفريق الإنجليزي.
 




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حجازي الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة

منذ ساعة الا ربع

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بـ 65 مليون يورو.. مانشستر سيتي يقترب من خطف الصفقة الذهبية

منذ 41 دقيقة

طبيب يزف بشرى سارة عن العدد الفعلي لإصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:29 م

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

09:34 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

07:28 م

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

07:15 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً