حجازي يوجه رسالة للجماهير بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز

حرص أحمد حجازي نجمنا المصري المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون والذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، على الاحتفال بهذا الحدث المميز.





وعاد وست بروميتش ألبيون رسميا إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم، رغم التعادل مع كوينز بارك رينجرز بنتيجة 2-2 في الأسبوع الأخير من دوري التشامبيونشيب يوم الأربعاء الماضي.





وجاء احتفال حجازي بعد أن كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "بعد عامين صعبين، أود أن أشكر بصدق كل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة.. عدنا إلى حيث ننتمي!".





وسجل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون هدفا وحيدا في 16 مباراة لعبها مع الفريق الإنجليزي.















