اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.. تفاصيل خطة إثيوبيا للسيطرة على مياه النيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:56 م
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
تسعى إثيوبيا للاستيلاء على نهر النيل من خلال ملء خزان سد النهضة حيث تسعى إثيوبيا لاحباط لأي اتفاق عادل بين مصر واثيوبيا ضمن خطة مرواغة اثيوبية لسرقة حصة مصر والسودان، وخرج وزير الخارجية اثيوبيا للاعلان عن الاستيلاء على النيل (النيل لنا) من خلال عدم إبرام اتفاق إلزامى مع مصر والسودان.

ملء السد 
شددت الحكومة الإثيوبية على نجاح المرحلة الأولى من ملء سد النهضة هو ما يمثل نصرا دبلوماسي بالنسبة لهم، مضيفة أنها لا تريد إبرام اتفاق إلزامى عن السد مع مصر والسودان.

وزعمت دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن الإتمام الناجح للمرحلة الأولى من ملء السد دعم مصداقية أديس أبابا دوليا، كما أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا لتفاهم مشترك.

أضافت مفتى، أن القمة الإفريقية المصغرة التى جمعت رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، والرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة الرئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا انتهت بنجاح ما يمثل انتصارا للدول الثلاث" علي حد تعبيرها

7 سنوات
كشف المتحدث الإثيوبى، أن المفاوضات شهدت تقارب بين الأطراف الثلاث حول القضايا الفنية، مضيفا أنه هناك بعض الخلافات القانونية التى تحتاج مزيدا من المفاوضات، شدد الدبلوماسى الإثيوبى، أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم لسد النهضة يقيدها بل اتفاقية استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

وأكد المتحدث، أن أديس أبابا تستطيع ملء السد في غضون 3 سنوات، وتفضل اثيوبيا تمديد هذه الفترة إلى 7 سنوات، للحرص على انهاء مخاوف القاهرة والخرطوم ووصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

ونفى المتحدث ما تردد في وسائل الإعلام عن فرض إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عقوبات على إثيوبيا بسبب ملف سد النهضة، كما أن العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن "استراتيجية وتاريخية".

النيل لنا 
خرج غيدو أندارجاشو وزير خارجية إثيوبيا، لتعبير عن سعادته بنهاية المرحلة الأولى من ملء سد النهضة: "النيل لنا"، ونشر أندارجاشو، في رسالة تهئنة عبر "تويتر"، "تهانينا، سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها تحصل إثيوبيا على تنميتها في الحقيقة النيل لنا".

وأثارت تهنئة وزير خارجية الإثيوبي، استفزاز المصريين "تويتر"، حيث خرج عشرات المصريين على توتير، للتنديد بسرقة إثيوبيا لمياه النيل وتجاهل المفاوضات بين مصر واثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، خاصة أن عملية الملء حدثت خلال المفاوضات بين الدول.

دعوة إفريقية
دعا الاتحاد الإفريقي، مصر والسودان وأثيوبيا للعمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ملزم عن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن التقرير يعكس تقدما ملحوظ في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

وكشف بيان رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا ورئيس جنوب أفريقيا، أن مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بخبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية عن سد النهضة بين الدول الثلاث".

وأعلن الاتحاد الإفريقي، أن قادته عقدوا اجتماع عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي ترى مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية الكهرباء.

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