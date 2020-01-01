منتخب أشمون يحصد كأس الوفاء في مبارة تكريم الشوربجي وعبد الصافي (صور)

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شهد ملعب مركز شباب أشمون، مباراة لتكريم الراحلان، أشرف الشوربجي، وعبد الصافي أبو هشهش، وذلك بين فريقي منتخب أشمون، ومنتخب المنوفية، بحضور عدد كبير من أبناء أشمون، ومدينة السادات.



وخاض فريق أشمون اللقاء، بقيادة المدير الفني، طارق عبد النبي، بتشكيل ضم، اسلام احمد لاعب الشرقيه، أحمد عيسى ظهير أيمن، جمهورية شبين، وأسامه صبحى مدافع السكة الحديد، وابراهيم حسن لاعب اشمون ، محمد الشوبرى مانجا لاعب البلاستيك، ومحمود عمار نادى ميت خلف، وأحمد مصطفى نادى جنت البلجيكى ، محمد الشيهى لاعب نجوم المستقبل ، محمود البركى لاعب مالية كفر الزيات ، ومحمد حمدى نادى أشمون، ومحمد زكى لاعب مصر للتأمين.



تشكيل منتخب المنوفية ، أحمد العشماوى منوف ، محمد مليك منوف ، اسلام قشقوش منوف ، شعبان جمال اشمون ، محمد مجاهد النجوم ، فرج العصاميصى منوف ، رمضان تكه اشمون

اجوجو النجوم، حسام الخولى منوف ، أحمد جلال كفر الشيخ ابراهيم، محمد يوسف كفر الشيخ ابراهيم.



بدلاء أشمون: مانجا منوف ، مصطفى سامبا الشمس ، أيمن سند اشمون ، يوسف اسامه طلائع الجيش، علاء حسنى اشمون، محمد سمير سرس الليان، علاء محمود اشمون ، أحمد الختام وطنى شبين، عبد الرحمن الشلهوب اشمون ، أحمد شيكا وطنى شبين، محمد جمال اشمون ، ابراهيم دندون اشمون.



بدلاء المنوفية، أحمد عواد وطنى شبين، عماد عواد مركز شباب قويسنا ، فلافيو تلا ، شعبان الكوت تلا، رئيف البغدادى السنطه ، محمد جمال منوف ، محمد خيرى كفر الشيخ ابراهيم، ايهاب مجدى السلام ، عمرو الشرقاوى النجوم ، عبد العزيز عمران وطنى شبين.



شهد الشوط الأول، تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم شعبان جمال، لمنتخب المنوفية، وتعادل محمد ذكي لأشمون.



وفي الشوط الثاني، تقدم محمد خيري، للمنوفية، ثم تعادل البديل أيمن سند لأشمون، ونجح سند في إضافة الهدف الثاني له والثالث لأشمون ليفوز أصحاب الملعب بثلاثية مقابل هدفين، ويحصل الفريق على كأس الوفاء.



وقام على تنظيم المهرجان وحفل التأبين ابراهيم السحرب، لاعب أشمون السابق، والمدير الفني لوطني شبين، ومحمود عبد العليم الطباخ، وقام بالتعليق على اللقاء الثنائي عمرو جلال، واسلام عاطف (الشوالي).



كما قام على التنظيم، كلا من، نبيل عيد، ونبيل نصر، وأحمد الشماع، وبسام شاكر، وأحمد ابو حدايه، وأحمد عيسى، بندق ، محمد ابراهيم السحرب.



وعقب اللقاء قامت اللجنة المنظمة، بتكريم نجلة الراحل أشرف الشوربجي، وتكريم نجلي الراحل عبد الصافي هشهش، بحصولهم على دورع تذكارية تخليداً للراحلان.



كما قامت اللجنة المنظمة، بتكريم، طارق عبد النبى، ونبيل عيد، تقديرا لجهودهما فى الرياضه فى مدينة أشمون، وما حققوه من إنجازات سابقه، كما تم تكريم محمد صلاح لصعوده بنادى النجوم ومنوف.



كما قام ممثلي السادات، الرباعي، عبد العظيم بدر وسعيد شاهين وولاء الشافعى وعبد الله سالم، بتقديم هديه تذكارية لمجلس إدارة أشمون، تسلهما نبيل عيد.



وحضر اللقاء، محمد بطه، وفوزى عبد الفني، ومحمد الهوارى وعبد الحكيم أحمد ومحمود مجاهد وعاطف ابو يوسف وهشام ابوفرو ، وأحمد ابو السعود ، وزكى البهتيمى ، وطارق سمير وعلى الشيخ ، وأحمد خليل ،وخالد سعيد.



جهاز فني منتخب اشمون



طارق عبد النبى

رفعت المعداوى

على المصرى

محمود العصاميصى

عصام سمير

محمد مصطفى



جهاز فني منتخب المنوفية



محمد صلاح

محمد بكر

اسامه فتحى

وائل عنتر

محمد رجب



أطباء اللقاء



أحمد دياب

شوقى فليفل

عمرو الفار

































