سكان حدائق الأهرام يستغيثون بالسيسي: "إحنا عايشين في فوضى ومفيش خدمات"

يعاني سكان مدينة حدائق الأهرام، من مشاكل كثيرة بالمنطقة مما دفعهم لتقديم العديد من الشكوى للمسئولين لكن دون جدوى.





وقالت حنة إحدى سكان المنطقة خلال مداخلتها الهاتفية التي أجرتها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن المنطقة تعاني من انتشار التوكتوك بشكل كبير وعشوائي بقيادة أطفال بالإضافة إلى تعرضهم للعديد من السرقات، وانتشار الباعة الجائلين ومخالفات المبانى الأفقية والرأسية والتي أصبحت نسبتها 90% من المساحة بدلا من 45% وارتفاع 7 طوابق بدلا من 4.





وتابعت أن البنية التحتية سيئة للغاية والطرق مكسرة وتحولت حدائق الأهرام إلى منطقة عشوائية، وناشدت "حنة" الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضم هضبة الأهرام للمجتمعات العمرانية.