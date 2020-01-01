" جنان علمي" في إعلان فيلم "الغسالة"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:49 م
الغسالة
الغسالة
الفجر الفني
سفر عبر الزمن وغسالة ضائعة والفار زنفل! هذه فقط ثلاثة من بين عناصر الخيال العلمي الذي يحتوي عليه الإعلان الرسمي لفيلم الغسالة الذي أطلقته شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز قبل انطلاق الفيلم أول أيام عيد الأضحى في دور العرض المصرية والدول العربية.

إعلان الغسالة يكشف عن مجموعة من الشخصيات سافرت إلى التسعينات لحل مشكلة ما، ويبدو أنهم عالقون في هذا الزمن، وخلال ذلك تدور بينهم مطاردات وصراعات بالأسلحة في إطار كوميدي.

الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

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