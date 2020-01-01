"البترول": نستخدم أحدث التقنيات لإحكام الرقابة على المنتجات (فيديو)

أكد حمدي عبدالعزيز، وكيل وزارة البترول، أن جميع سيارات شركات التسويق مزودة بأنظمة الـ"جي بي إس" للتعرف على خط سيرها منذ خروجها من المستودع، وحتى وصولها إلى المحطات الوقود.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، من ضمن أهداف الوزارة إنشاء مستودعات حديثة من أجل انتظام حركة تداول المنتجات البترولية، لافتا أن من بين هذه المستودعات الحديثة مستودع شركة مصر للبترول ببدر.





وأوضح أن مستودع بدر خارج الكتلة السكنية وذلك في إطار تفعيل رؤية جديدة لتأمين احتياجات السوق الخارجي، لافتا أن وزارة البترول تعمل منذ 2016 على مشروع تطوير وتحديث القطاع في مختلف مجالات الصناعة البترولية.