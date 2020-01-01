عاجل.. حقيقة تعافي أميتاب باتشان من كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:53 م
أميتاب باتشا
أميتاب باتشا
مي مرسي
نفى النجم الهندي أميتاب باتشان،ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية من سلبية مسحة أجراها "باتشان" عقب تلقيه العلاج بأحد مستشفيات الهند بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشارك النجم الهندي أميتاب باتشان، نافيا ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هذه الأخبار غير صحيحة، وغير مسؤولة، ومزيفة وغير صادقة!".

يذكر أن أميتاب باتشان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، هو ونجله أبهيشيك وزوجته ايشواريا وابنته وأعلن عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلقى العلاج الآن هو وأفراد عائلته بأحد مستشفيات الهند.

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