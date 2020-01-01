"البترول": منظومة ATG مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة لمراقبة محطات الوقود

قال حمدي عبدالعزيز، وكيل وزارة البترول، إن الوزراة تستهدف عدد من المشروعات الجديدة الهامة لتحديث وتطوير القطاع بكافة مجالاته المختلفة للنهوض ومواكبة ما يجري حوالنا عالميا من تقدم هائل وكبير.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، من بين المشروعات التي تولي الوزارة الاهتمام بها مشروع مراقبة محطات الوقود بنظام الـ ATG لمراقبة أرصدة الوقود ومنع التهريب لافتا أنها مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة.







