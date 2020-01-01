"البترول": منظومة ATG مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة لمراقبة محطات الوقود

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال حمدي عبدالعزيز، وكيل وزارة البترول، إن الوزراة تستهدف عدد من المشروعات الجديدة الهامة لتحديث وتطوير القطاع بكافة مجالاته المختلفة للنهوض ومواكبة ما يجري حوالنا عالميا من تقدم هائل وكبير.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، من بين المشروعات التي تولي الوزارة الاهتمام بها مشروع مراقبة محطات الوقود بنظام الـ ATG لمراقبة أرصدة الوقود ومنع التهريب لافتا أنها مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة.


وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح للوزارة معرفة موقف توافر الوقود بجميع المحطات على مستوى الجمهورية ومراقبة الخزنات بشكل دقيق ومحدد للقضاء على أي تلاعب أو تهرب أو مخالفات.

أخبار تهمك

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب يزف بشرى سارة عن العدد الفعلي لإصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ 38 دقيقة

بـ 65 مليون يورو.. مانشستر سيتي يقترب من خطف الصفقة الذهبية

منذ 39 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:29 م

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

09:34 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

07:28 م

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

07:15 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً