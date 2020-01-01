محمد موسى: سد النهضة أحد نتائج ثورة "25 خساير" (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد موسى إن إثيوبيا تعتمد طريقة المراوغة منذ التسعينات، حينما كان يتم الإعداد لاتفاقية عنتيبي.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا تراوغ منذ عام 1997، حينما كان الدكتور محمود أبو زيد وزيرا للموارد المائية في ذلك الحين.


وتابع أن إثيوبيا لم تكن تجرؤ في ذلك الوقت على الحديث عن بناء سد النهضة أو غيره، مؤكدا أن السد هو أحد نتائج 25 يناير والتي وصفها بـ"25 خساير".

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