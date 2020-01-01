محمد موسى: مصر للبترول قامت بدور وطني عظيم خلال أزمة كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أشاد الإعلامي محمد موسى بدور المهندس حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول، بفكره التنويري المتطور والذي ظهر واضحا على الشركة من خلال إحداث العديد من الطفرات والنقلات الكبيرة والنوعية منذ توليه رئاسة الشركة، فضلا عن دور الشركة الكبير والوطني خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد 19.

أضاف، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "الحقيقة المهندس حسين فتحي معروف عنه إنه راجل بيحب الشغل منذ توليه رئاسة شركة بوتاجسكو وبصماته وانجازاته واضحة داخل الشركة وما قام به من نقلة لا يمكن لأحد أن يغفل عنها، والآن بيكمل طريقه ومسيرة النجاح في شركة مصر للبترول مع قيادات الشركة وفي مقدمتهم محمد سعد مساعد رئيس الشركة للسوق الداخلي.


وتابع: "شركة مصر للبترول في بداية أزمة فيروس كورونا انتجت "مصرو جيل" بديل للكحول وبسعر منخفض لمواجهة جشع تجار السوق السوداء وسيطرتهم على السوق والمنتج ده تم انتاجه في أسبوع من الأزمة وهو ده الدور الوطني اللي بتقوم به شركات الدولة الوطنية".

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