محمد موسى: التعاون للبترول تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة.. وتطبيق منظومة ATG نقلة نوعية

قال الإعلامي محمد موسى، إن المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول قام نقلة كبيرة وطفرة غير مسبوقة في الشركة من حيث كل شيء، لافتا أنه يمتلك فكر جيد ويعمل بأحدث الأساليب التكنولوجية وخطط التطوير لديه متصلة وفي كل مجالات الشركة.





وأشاد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بتطبيق منظومة ATG على 900 محطة لمراقبة أرصدة الوقود من البنزين والسولار ومنع التهريب لافتا أن الشركة تستهدف تطبيق منظومة ATG على 300 محطة وقود جديدة.











