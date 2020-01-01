إعفاء وزير الشئون الخارجية التونسي من منصبه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر

أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، اليوم الجمعة، أنه تم أعفاء وزير الخارجية نور الدين الري من مهامه، وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن الفخفاخ وبعد التشاورمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية.

 

وفي سياق آخر، أعفى رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد

 

من هو نور الدين الري

نور الدين الري دبلوماسي تونسي كان يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية التونسية في حكومة إلياس الفخفاخ منذ 19 فبراير 2020. بدأ مسيرته المهنية سنة 2003، حيث عمل مستشارا للسفارة التونسية في صربيا، قبل أن يعود للعمل في تونس إلى حدود سنة 2010، ليتم تعيينه آنذاك نائباً لرئيس البعثة التونسية في المغرب.

 

تولى الري سنة 2013 منصب سفير تونس في الكويت، قبل أن يتم تعيينه سنة 2018 سفيرا فوق العادة ومفوضا للبعثة التونسية في سلطنة عمان.

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وزير الخارجية التونسي نور الدين الري تونس

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