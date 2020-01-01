أحمد جمال يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:18 م
أحمد جمال
أحمد جمال
شيماء يونس
كشف الفنان أحمد جمال، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "من غير مجاملة"، حيث أنه من المقرر طرحها في ١ أغسطس من العام الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر "جمال" صورة له عبر حسابه قائلا:" مساء الورد، استنوا أغنيتي الجديدة من غير مجاملة، يوم ٢٠٢٠/٨/١"، حيث وضح أن الأغنية من ألحانه، وكلمات الشاعر أمير طعيمة، توزيع محمد شفيق، حيث استكمل حديثة قائلا لمتابعيه:" هتسمعوا حاجة مختلفة".

ويشار إلى أن المطرب الشاب طرح مؤخرا اغنية "حق مش حقك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو.

والجدير بالذكر أن أحمد جمال  ذاع صيته وقت اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدل على قناة ام بي سي 1 وحصوله على المركز الثاني، وحاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو، معظم أغانيه التي اطلقها كانت من تلحينه مثل " قسمة ونصيب " و" يفتح الله.

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