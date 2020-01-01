خاص| تعرف على موعد طرح أغنية "من غير مجاملة" لأحمد جمال

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:56 م
أحمد جمال
أحمد جمال
نادين نجدي


كشف الفنان أحمد جمال عن موعد طرح أغنية "من غير مجاملة" التي تعد من أغاني البومه الجديد الذي سيطرح قريباً.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال جمال:"‏ سنقوم بطرح أغنية "من غير مجامله" يوم ١ / ٨ / ٢٠٢٠ ، فهي من ألحاني و كلمات الشاعر أمير طعيمة و توزيع صديقي المبدع محمد شفيق" .


وأستكمل جمال حديثه قائلاً:" ستكون الأغنية مختلفة، وأتمنى أن تنل إعجاب الجميع" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "جيل بطل " وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.




تدعم أغنية "جيل بطل " أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.


وصرح الفنان أحمد جمال، انه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام.

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