متحدث الأوقاف لـ"المصري أفندي": تقليل خطبة الجمعة لـ7 دقائق شائعة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:44 م
مختار جمعة
مختار جمعة
الفجر الفني
أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الاوقاف، أن المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة من قيام وزارة الأوقاف بتقليل خطبة الجمعة لـ7 دقائق في القاهرة والمحافظات بسبب مخاوف عدوى كورونا شائعات ولا أساس له من الصحة، مفيدا بأن الوزارة لم تصدر أى بيانات أو أخبار في هذا الصدد وما زالت في مرحلة اعداد الدارسة لعودة صلاة الجمعة.

وأشار الدكتور عبد الله حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي محمد على خير، إلى أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف يقوم بدراسة عودة صلاة الجمعة بالتنسيق مع مديري المديريات في المحافظات للوقوف على ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، قائلا: "عند اتمام الدراسة كاملة ستقوم بعرضها على مجلس الوزراء".

وجدد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الاوقاف، تأكيده أن الوزارة لم تتطرق للحديث عن هذا الشأن وتعكف الان على اعداد الدارسة مع مسئولي المحافظات وبعد الانتهاء سيتم عرضها على لجنة ادارة أزمة كورونا لاتخاذ الرأي  واصدار القرار النهائي.

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