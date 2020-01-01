بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. شركات توفر فرص عمل جديدة بالسوق المصري

انطلقت في مصر فعاليات أول ملتقى افتراضي للتوظيف في مصر، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع مايكروسوفت، ومشاركة مجموعة “ترانشن” العالمية للتكنولوجيا، لتوفير فرص عمل للمصريين، لتجاوز جائحة كورونا.

كانت مايكرو سوفت أعلنت أنها ستتمكن من خلق ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة في مصر بحلول نهاية عام 2022، من خلال منظومة مايكروسوفت المتكاملة وتقنية الحوسبة السحابية، التي تزاديت شعبيتها بالآونة الأخيرة.

وذكرت مايكروسوفت، أن هذه الأرقام تأتي وفقاً لدارسة جديدة أجرتها شركة الأبحاث الدولية (IDC)، أظهرت أن منظومة الشركة المتكاملة ستساهم في دفع عجلة الحكومة المصرية من خلال المعاهدات والمبادرات التعاونية.

وأعلنت مايكروسوفت في وقت لاحق إن التقدم التكنولوجي ليس مفهموماً أو مصطلحًا جديدًا على مصر، كما أن رؤية مصر2030 رسمت فعلياً خارطة طريق لتشكيل مستقبل مستدام على جميع الأصعدة الاقتصادية والتطويرية وغيرها

شاركت شركة تكنوموبايل العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية إحدى شركات مجموعة "ترانشن " العالمية، في يوم التوظيف الافتراضي المفتوح الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لتوفير فرص عمل للشباب المصري على عدد من الوظائف بالشركة.

وتأتي مبادرة تكنوموبايل بالمشاركة فى هذا الملتقى التوظيفى الضخم من شعورها بالمسئولية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وسعيها الدائم للتوسع بالسوق المصري وتوفير فرص عمل للشباب لإيمانها بقدراتهم الكبيرة التى تساهم بشكل كبير فى نجاح الشركة، بجانب سعيها لتوفير أكبر قدر من فرص العمل بالسوق المصري فى ظل انخفاض مستويات التوظيف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

ومن جانبه قال كالوس ديفيد مدير المنتجات بشركة تكنوموبايل مصر، إن شركته تسعى دائما لتوفيرر فرص عمل جديدة فى كافة الأسواق التي تعمل بها، مؤكداً أنها تعتبرها نوع من أنواع المسئولية المجتمعية التي يجب أن تتبنها كافة الشركات لاستغلال الطاقات المنتجة فى هذه الدول، موضحاً ان الشباب المصرى يشارك بشكل كبير في نجاح شركة تكنوموبايل بالسوق المصرى.

وأوضح مدير المنتجات بشركة تكنوموبايل، أن شركته تهتم بالشباب لحد كبير حيث أن معظم منتجاتها من الهواتف الذكية موجهة لهذه الفئة التى وصفها بالنهمة للتكنولوجيا الحديثة فى مجال العواتف الذكية والتى تسعى الشركة دائما لتقديمها فى منتجاتها وبأسعار فى متناول فئة الشباب حتى تتيح لهم تجربة استخدام مميزة.

وتابع: " تؤمن تكنوموبايل أن هؤلاء الشباب الذين يعملون بالشركة يستطيعون التفاعل مع جمهور الشركة المستهدف بشكل جيد وبالتالى معظم فريق العمل بالشركة من الشباب المصرى الواعد، حتى فى الوظائف القيادية حيث تضمنت الوظائف المعلن عنها ضمن يوم التوظيف كانت مدير للتسويق وهى وظيفة هامة داخل الشركة في مصر وهو ما يؤكد على ثقة الشركة فى الشباب المصري والكوادر الشابة في مصر، هذا بجانب عدد كبير من وظائف مندوبى التسويق بفروع تكنو بكافة محافظات الجمهورية.



