الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر

شدد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي على جاهزية القوات البرية والجوية، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير ليبيا من الغزاة الأتراك والمليشيات الإرهابية التابعة لقوات الوفاق، محذر الميليشيات الارهابية ومرتزقة تركيا وداعميهم من الاقتراب من سرت والجفرة أو التفكير في غزو ليبيا ومحاولة احتلالها .

 

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحات تليفزيونية، أذاعتها قناة مداد نيوز السعودية، أن غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع تركية في محيط مدينة سرت، منوها إلى أنه تم تحصين محاور مدينتي "سرت والجفرة" بقوة وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات قائلا: "الجيش مستعد لأي مواجهة عسكرية محتملة".

 

وتابع: "تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش من دفاع جوى وطيران وقوات برية وبحرية"، مشيرا إلى أنه تم تطوير جميع أسلحة الجيش الوطنى الليبى مؤخراً، قائلا: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لتحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة".

 

وأشار" المسمارى" إلى أن تركيا فتحت خطاً بحرياً للهجرة غير الشرعية من غرب ليبيا إلى إيطاليا، موضحا أن أكثر من ألف مرتزق سورى من الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا هربوا من صبراتة وصرمان إلى أوروبا، لافتا إلى أن  هدف الجيش الوطنى الليبى كان دائماً تثبيت الأمن فى كافة ربوع الوطن، ولا يمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية.

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