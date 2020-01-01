العثور على جثة رجل داخل شقته بأبو النمرس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:30 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رجل داخل شقته، بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو النمرس بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل داخل شقته بمنطقة شبرامنت بنطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة رجل أربعيني العمر، يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد اي إصابات ظاهرية بجسده، كما تبين عدم وجود أي بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الرجل المعثور على جثته يقيم بمفرده داخل الشقة سكنه.

وكشف تقرير مفتش الصحة عقب الكشف الطبي عليه عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وأن وفاته طبيعية، وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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