تفاصيل التقرير المالي لميزانية الزمالك قبل انعقاد الجمعية العمومية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
أحمد السيد


يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الجمعية العمومية يومي 26 و27 من شهر يوليو الجاري لمناقشة ميزانية النادي بالإضافة إلى العديد من القضايا والملفات التي تخص الأببض.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح بأنه هناك فائض في ميزانية النادي تقدر بـ 50 مليون جنيه مما يساهم بشكل كبير في التعاقد مع الصفقات التي تدعم الفارس الأبيض.

وجاء مضمون تقرير مراقب الحسابات والذي ينص على عدم احتساب نسبة ال25% الخاصة بنسبة مشاركة الاعبين خلال الأشهر الماضية بسبب توقف النشاط الرياضي.

وتضمن التقرير الخاص بالميزانية وجود أرصدة بالبنوك التي عليها حجوزات من سنوات سابقة، مثل بنك الجيزة الوطني والبنك الأهلي.

بالإضافة إلى عدم الحصول على بيان بمصروفات طباعة المجلة وإيرادات التوزيع، وعدم الحصول على بيان بموقف القضايا الدولية للنادي، كما تم لفت الانتباه بضرورة إجراء تأمين شامل على ممتلكات الزمالك وأصول النادي، ولفت الانتباه إلى وجود حجز على الأرصدة لدى البنوك.

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