قامات ماسبيرو.. سيدة الحكايات الشعبية.. ووثقت الفلكلور والتراث المصري.. ما لا تعرفه عن سامية الأتربي

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نحتفل هذا الشهر بمرور 60 عامًا على افتتاح التليفزيون المصري، والذي افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر.



ولا ننسى خلال هذه الإحتفالية أن نرصد لك قامات ماسبيرو الذين أثروا التليفزيون المصري بمجموعة من البرامج المتنوعة التي التف حولها الشعب المصري، والعربي أيضًا.



ويُقدم لك "الفجر الفني" أحد قامات ماسبيرو، التي وثقت الفلكلور المصري في برامجها، وهي الإعلامية الكبيرة سامية الأتربي.



كانت سامية الأتربي، صاحبة مدرسة خاصة في الإعلام المصري، والعربي ورائدة في مجال الإعلام المهتم بتوثيق الفلكلور والتراث المصري.



وتميزت فيه بشكل كبير خصوصًا ببرنامجها الذي حقق نجاحًا كبيرًا حكاوي القهاوي.



ولدت سامية الأتربي، في ١ يناير ١٩٤٢ من مواليد القاهرة انتمت لأسرة كبيرة تهتم بالإعلام فشقيقتها هي الإعلامية سهير الأتربي، والتي تولت منصب رئيس التليفزيون الأسبق كما لديها شقيقة صغرى وهي المذيعة عزة الأتربي.



دخولها لمجال الإعلام جاء بالصدفة البحتة، كانت تتمنى أن تلتحق بكلية الإعلام لكن والدها لم يوافق وطلب منها أن تلتحق بكلية الآداب، لكنها كانت صاحبة شخصية "عنيدة" فرفضت والتحقت بكلية الحقوق.



بعدما تخرجت في الجامعة عملت في المؤتمر الآسيوي الإفريقي، وبعدها مع الروائي الكبير يوسف السباعي، في المجلس الأعلى للفنون والآداب، وفي تلك الفترة تم فتح باب التقديم للمذيعات بالتلفزيون المصري.



كانت شقيقتها سهير الإتربي، قد استطاعت أن تعمل بالتلفزيون وأقنعتها بالتقديم، وبالفعل قدمت وتم قبولها هي ومجموعة من المذيعات الآخريات، ومنهن أحلام شلبي وسهير شلبي وفاطمة الكسباني.



منذ عملها بالتلفزيون كانت سامية الأتربي، إعلامية من طراز مختلف وغير تقليدي كان هدفها واضح منذ البداية هو الحفاظ على التراث والثقافة المصرية حتى أنها تخلت عن المظهر المعتاد للمذيعات واكتفت بارتداء الملابس التي تعبر عن الثقافة المصرية.



قدمت العديد من البرامج الناجحة، مثل برنامج "آدم وحوا في البيت السعيد" لمدة 20 عامًا متصلة، وكان يناقش المشكلات الاجتماعية وحاورت خلاله أشهر الأسماء في الطب النفسي وقتها، ومحاورتها أيضًا لأشهر الشخصيات السياسية والعامة مثل البابا شنودة، إلا أن اسم سامية الإتربي ارتبط أكثر بالبرنامج الأشهر "حكاوي القهاوي" الذي اهتم بالبحث وراء البسطاء ورواد الحرف والصناعات البسيطة.



فكرة البرنامج والبهجة التي كانت تصنعها كل حلقة والتي تبدأ مع جملة مقدمته الشهيرة "القهوة عالم بحاله قايم.. فيه اللي قاعد جنب اللي نايم.. وفيه حكاوي وفيه عبر.. وفيه تلاقي كل البشر"؛ كانت نابعة من حدث فارق في حياة الإعلامية وهو إصابتها بمرض السرطان الذي كما تسبب في تعبها وإجهادها لكن كانت نتيجته هو خروج "حكاوي القهاوي" إلى النور.



عقب علمها بمرضها اقترحت عليها شقيقتها سهير التي شغلت منصب رئيس التلفزيون المصري وقتها أن تقدم برنامجًا خفيفًا يعتمد على محاورة البسطاء، وذلك خوفًا من استسلامها للمرض، وبالفعل قدمته الإعلامية الراحلة وأصبح من أبرز البرامج في مشوارها.



قدمت عدد من البرامج الأخرى التي اهتمت بالثقافة بشكل عام، مثل: "دنيا الثقافة، المسرح العالمي، أدم وحواء، دائرة المعارف وشخصيات سينمائية" كما كان لها تجربة هامة مع برامج الأطفال في برنامج "السندباد البحري".



تولت "الأتربي"، العديد من المناصب بفضل نجاحها وتميزها فتولت منصب رئيس البرامج الثقافية في التليفزيون المصري، وعدد من المناصب الأخرى.



فترة المرض هي من أصعب الفترات التي مرت عليها، واستمرت لمدة 18 عامًا وانتهت بوفاتها في 12 يناير عام 2007.