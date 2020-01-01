نجدة الطفل: الاعتداء على طفلتي كفر الشيخ والقليوبية الأسوأ هذا العام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إنهم تلقوا نحو 5329 بلاغا بحالات عنف خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 30 يونيو، ومنهم 985 بلاغا عنهم، و60% منهم عنف جسدي.

وأشار "عثمان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن واقعتا الاعتداء على طفلة في كفر الشيخ تبلغ 4 شهور، وطفلة في القليوبية تبلغ 11 عاما يعتبران الأسوأ هذا العام حتى الآن.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب.

وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته حيث قام الأب بتقييدها بسلسلة حديدية بمنور مسكنها مما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغا على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والتي قامت بالتنسيق مع المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا والذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة.

وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة وتم العثور عليها مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها اثار اصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلين والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم إحالة البلاغ أيضًا إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب وإخصائي اجتماعي من إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقريرا بشأنها.

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