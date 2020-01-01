الريشة الطائرة يعلن سلبية مسحات كورونا للاعبي المنتخب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:31 م
الريشة الطائرة
الريشة الطائرة
نجوى مصطفى

أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، سلبية المسحة الأولى التي خضع لها لاعبي المنتخب الوطني للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبي المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

ومن جانبه أكد مسؤولي الاتحاد أن جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري جاءت مسحاتهم سلبية.

وكانت المسحة الأولى قد أخذت منذ أيام من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل مقر اتحاد اللعبة بمدينة نصر بمقر الإتحادات الرياضية.

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.



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