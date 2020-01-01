نجم الأهلي يرد على أنباء رحيله

رد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول دخوله في صفقات تبادلية ورحيله عن النادي الأحمر في نهاية الموسم.





وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية :"بالنسبة لي لا أفكر إلا في التركيز مع الأهلي، لأننا تنتظرنا فترة صعبة في الدوري وفي إفريقيا وعقب انتهاء الموسم سيتم تحديد كل شيء".





وتابع :"إذا رأى النادي بأنني أخرج على سبيبل الإعارة أو البيع ليس لدي أي مشكلة".





وأضاف :"أنا أتدرب بشكل قوي وأترك أي شيء أخر لله، وما يتردد عن الدخول في صفقات تبادلية غير صحيح".





وواصل :"لم يتواصل أحد معي شخصيا ولو في تواصل سيكون من خلال الأهلي النادي الكبير".





وأوضح :"أحترم تواجدي في النادي الأهلي، وسأحارب وأسعى من أجل التواجد في النادي إلا إذا كان النادي له رأي أو قرار أخر".

وعن محور الحديث في الفترة الماضية مع فايلر قال :"المدرب السويسري يبتعد كل البعد عن المحاضرات ولكن يتحدث معنا قبل التدريبات وهو يتحدث معنا عن ضرورة العودة لفورمة المباريات".



