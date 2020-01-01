النتيجة "أون لاين".. فحص كورونا في دبي بالمنازل للمسافرين

أعلنت الشركة العاملة في تكنولوجيا الأمتعة "دوبز"، في الإمارات عن توفير فحص فيروس كورونا مما يوفر للمسافرين إجراءات بأمان، والحصول على شهادة طبية في 24 - 48 ساعة في المنزل أو في أي مكان من دبي بالإضافة إلى الخدمة لعمل إجراءات السفر في المنزل ضمن تعزيز العروض لمساعدة المسافرين في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر ممتعة.





خدمة فحص





يقوم فريق من الأطقم الطبية بالشركة بزيارة العملاء الذين يحجزون خدمة فحص "فيروس كورونا" قبل السفر، في المنزل، ويجمع الفريق عينات من العملاء، وينقلها إلى مختبر طبي ثم يرسل النتائج إليهم الكترونيًا، كما يحصل الاشخاص الاصحاء على شهادة طبية تفيد خلوهم من الإصابة، وتجري فحوصات كورونا في أحد المراكز الطبية.

يقوم وكلاء الشركة، بمساعدة الراغبين في السفر بخدمة كشف من المنزل، بتسجيل المسافرين، وطباعة بطاقات الطائرة، ووزن أمتعتهم وطباعة الملصقات ووضعها على الأمتعة، نقل الامتعة إلى المطار ووضعها على الطائرة، وتعقيم جميع الحقائب بمواد مطهرة لإزالة الجراثيم، الحماية من الميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة.

خدمة المطار



ويستقبل الفريق الطبي العملاء عند وصولهم إلى المطار، ويقدمون لهم خدمة الاستقبال والمساعدة، التي تشمل المسار السريع على كاونترات الهجرة والجوازات. ويرتدي وكلاء قفازات وكمامات، ويلتزمون بالتباعد الجسدي أثناء مساعدة المسافرين في المطار.

كشف عمر أبو فرج الرئيس التنفيذي للشركة، ضمن جهودنا لتقديم حلول لعملائنا، يسعدنا أن نتعاون مع قدمي رعاية صحية موثوق بهم لتقديم خدمة مبتكرة للمسافرين في دبي، وتؤكد شراكتنا مع ميديكلينيك على الالتزام بتجربة سفرخالية من المتاعب للعملاء".

مبادرة جديد



أكد ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لـ"ميديكلينيك الشرق الأوسط، "نحن سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة الجديدة التي تمكن الناس من السفر بأمان وراحة بال وهم يتمتعون بصحة جيدة، وأنهم خضعوا للفحص قبل الالتحاق برحلاتهم، كما توفر معامل المتخصصة فحص كورونا الحصول على نتائج سريعة

يمكن لعملاء حجز خدمات إجراءات السفر في المنزل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الإنترنت مقابل 199 درهمًا، وتقدم الخدمات للعملاء من 8 صباحًا حتى 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، كما يمكن حجز الخدمات في مول دبي يوميًا، من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

ويمكن حجز الخدمات عبر الإنترنت على مدار الساعة يوميًا، وتضمن "الشركة" حصول العملاء على خدمة خالية من المتاعب من خلال تتبع مركباتها بنظام تحديد المواقع، ومسح مرافقها باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة، والتواصل مع سائقين بالهواتف الذكية.

الكشف في السيارة



أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة، في ظل احتياطات دولة الإمارات للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا المستجد، مؤخرًا مركز فحص الاشخاص لفيروس كورونا من سياراتهم، ويتواجد هذا المركز، في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وهو "الأول في الدولة، والخامس على مستوى العالم"، بحسب ما أشارت إليه الوكالة.

قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحيّة "صحة" بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، بإطلاق مركز مسح من السيارة، والذي يستهدف فحص الأشخاص من سياراتهم، طبقا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية،

3 مليون فحص