الشيخ: استفدنا من ودية سموحة.. والتتويج بلقب إفريقيا طموح الجميع داخل الأهلي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:17 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

تحدث أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه الودية أمام سموحة والتي فاز فيها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"الكورة وحشتنا.. ابتعدنا فترة طويلة عن كرة القدم بدون أي تدريبات ولكن الحمد لله عدنا مرة أخرى والأمور رجعت مرة أخرى بفضل الله".

وزاد :"خضنا مباراة ودية اليوم بعد غياب طويل وظهرنا بمستوى مميز للغاية، واستفدنا من المباراة أمام فريق محترم مثل سموحة".

وتابع :"لاعب كرة القدم عندما يبتعد عنها لفترة يشتاق للكرة، وأنا شخصيا كنت أتمنى العودة مرة أخرى، وأن نعود أفضل مما كنا عليه".

وواصل :"جميع اللاعبين في حالة تركيز من أجل استكمال مباريات الدوري ونصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأشار :"كلنا أخوات في الفريق، ونتعامل مع بعض على هذا الأساس، موضوع إصابة حمدي فتحي "بكورونا" صعب ونتمنى أن يشفيه الله ولجميع المرضى بهذا الفيروس".

وعن خوض نصف نهائي دوري الأبطال بنظام المباراتين قال :"نحن كلاعبين نركز من أجل التتويج بلقب إفريقيا والعودة للنادي الأهلي فهو طموح اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وأشار :"لا نفكر في أي مكان سنلعب أو بأي طريقة ستلعب المباراة بأي شكل، هدفنا واضح وهو التتويج بلقب إفريقيا".

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رياضة اخبار الرياضة احمد الشيخ ألأهلي

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