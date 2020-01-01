ديانا حداد تكشف عن أغنيتها الجديدة "مش راح نختلف"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:27 م
ديانا حداد
ديانا حداد
شيماء يونس
كشفت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد عن أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "مش راح نختلف"، والتي هي من ألحان فضل سليمان، حيث كانت إنتهت من تسجيل عدد من أغاني ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



ونشرت حداد تغريدة لها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة:" قريبا مش راح نختلف"، بالإضافة لتعليق صوتي خاص بها قائلة:" اللي بعرفوا أن للتضحية أشكال مختلفة، مين منكم ضحى لبشخص في حياته"، وعادته مرة أخرى باللغة الإنجليزية.


ووضحت سابقا خلال تصريحات صحفية أنها عملت على الألبوم في ظلّ انتشار وباء كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية هي وفريق عمل الألبوم، ويشار إلى أن الألبوم يضم 5 لهجات وهي المصرية واللبنانية والمغربية والخليجية والعراقية.


والجدير بالذكر أن "حداد" طرحت أغنية جديدة مؤخرا "ما يتعبني" عبر يوتيوب، والتي هي من كلمات أحمد الصائغ وألحان عبدالقادر هدهود، وتضم كلمات الأغنية:"ما يتعبني غيابك يا بعيد دام صار البعد من سبة عناد غيب عادي هذا مو شي جديد احنا خلقه يا مقاطعني بعاد".

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