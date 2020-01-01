الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:11 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد استقرارا نسبيًا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك حرصا علي سلامة المواطنين.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على معظم المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة فالعظمى 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 42 والصغرى 28، والأقصر العظمى 42 والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 والصغرى 31.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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طقس درجات الحرارة بوابة الفجر القاهرة العظمى الصغرى السبت الأرصاد

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