محمد صلاح يوجه رسالة نارية لأندية البريميرليج

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

وجه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول رسالة نارية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد تتويج الريدز بالبطولة هذا الموسم.

وقال صلاح فى تصريحات صحفية:"علينا بناء عقلية للفوز ببطولة الدوري مرة أخري الموسم المقبل كذالك دوري أبطال أوروبا من أجل أن تفوز بالبطولات يجب أن تكون جائعا للفوز بشيء ما،  علينا أن نجد النقطة التي تدفعنا إلى الأمام ونحافظ على هذا الجوع للموسم المقبل".

وأضاف نجم ليفربول:"علينا وضع هذا الأمر في رؤوسنا، يُمكننا الفوز بالدوري الإنجليزي مرتين أو ثلاث مرات إذا حافظنا على هذا الجوع، وحاربنا مع كل ما لدينا، فسيكون من الممكن القيام بذلك في الموسم المقبل مرة أخري".

يذكر أن نادى ليفربول قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي بعد فوز على تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

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