التحريات تكشف مفاجأة في واقعة إلقاء أب لأطفاله الثلاث أسفل قطار المنيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:01 م
ارشيفية
ارشيفية
كشفت تحريات الأمن، أن الأب الذى ألقي بأطفاله الثلاثة أمام القطار في مركز ملوي بالمنيا، ونتج عن ذلك وفاتهم في الحال، مختل عقليا، حيث فر هاربا وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبطه.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكك الحديد في مدينة ملوي، وتبين أن قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة قد دهسهم.

بتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن والدهم يدعي "محمد علي" 50 عاما، سائق، مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات القطار وفر هاربا، كما دلت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقي علاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام.

وقد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر "خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 سنوات" إلي مشرحة المستشفي.

وعلى جانب آخر أمرت نيابة بندر المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار تامر مطيعى المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بحبس "شاب" يعاني من مرض نفسي، بعد اتهامه بقتل والده بحي شاهين داخل مدينة المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي الأربعاء الماضي، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، انتهت بمقتل الثاني طعنا بسكين.

أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية أفادت أن مشادة كلامية وقعت بين الابن ويدعي "م-ا" 38 عاما، عاطل، وبين والده ويدعى "ا.ع"64 عاما بالمعاش، على خلفية رفض الثانى المجنى عليه إعطاءه مصاريف شخصية له، مما أدى حدوث مشاجره بينهما أنتهت بقيام الابن بطعن والده، بسكين مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

وقد تمكن فريق البحث من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة والذى قرر فى المحضر، أن والده كان دائما يعايره بأنه بدون عمل، ولا يشارك في مصاريف المنزل، وأن أشقائه الصغار هم من يعملون ويساعدون والده فى مصاريف المنزل.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسى، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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