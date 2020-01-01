مكادي نحاس تحيي احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمي للسكان في الأردن





تستعد الفنانة الأردنية مكادي نحاس لإحياء احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمي للسكان، عبر حفل غنائي أونلاين في العاصمة الأردنية عمان، مساء الأحد المقبل.

















وتأتي هذه الاحتفالية العالمية بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن والمجلس الأعلى للسكان، وتقدم بشكل حفل غنائي افتراضي عبر منصات السوشيال ميديا تماشيا مع اجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا، ومن المقرر أن تذاع الحفلة بشكل حي ومباشر في تمام السابعة مساء عبر فيسبوك ويوتيوب.











