مكادي نحاس تحيي احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمي للسكان في الأردن

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تستعد الفنانة الأردنية مكادي نحاس لإحياء احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمي للسكان، عبر حفل غنائي أونلاين في العاصمة الأردنية عمان،  مساء الأحد المقبل. 




وتأتي هذه الاحتفالية العالمية بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن والمجلس الأعلى للسكان،  وتقدم بشكل حفل غنائي افتراضي عبر منصات السوشيال ميديا تماشيا مع اجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا،  ومن المقرر أن تذاع الحفلة بشكل حي ومباشر في تمام السابعة مساء عبر فيسبوك ويوتيوب. 



وتمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق أول دويتو أردني سعودي لها خلال أيام.

أخبار تهمك

محمد صلاح يوجه رسالة نارية لأندية البريميرليج

منذ ساعة الا ربع

مرتضى منصور يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يفشل في حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد

منذ ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:28 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

07:15 م

فايلر يوافق على طلب الأهلي

08:01 م

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

07:31 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً