فايلر يوافق على طلب الأهلي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:01 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على استعادة أحد نجومه المعارين خلال الموسم الجديد.

وأوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، السويسري فايلر، بعودة عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم.

ويدرس فايلر، استعادة اللاعب بشكل جادي بعدما قرر وضعه تحت المراقبة للحكم عليه، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

ويرى جهاز الكرة بالأهلي أن محمد عبد المنعم يستحق الفرصة حيث يمتلك إمكانيات دفاعية مميزة كما يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وتعثرت مفاوضات الأهلي مؤخرًا مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، بسبب المقابل المادي، بالإضافة إلى فشل التعاقد مع أسامه جلال مدافع إنبي، لتمسك المدير الفني بقدراته بالموسم الجديد.



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