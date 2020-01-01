تايلور سويفت تطرح ألبومها الثامن بعنوان "فولكلور"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:07 م
تايلور سويفت
تايلور سويفت
شيماء يونس
طرحت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أمس الخميس، ألبومها الجديد بعنوان "فولكلور"، وتعتبر الأسطوانة الثامنة لها حتى الآن، فقد تميزت بالرقة والنضج عن ألبوماتها السابقة.

 
يتكون ألبوم تايلور من 16 أغنية، حيث وضحت أنه تم كتابتهم أثناء العزل الصحى بسبب جائحة كورونا، قائلة عبر حساباتها الرسمية:" في العزلة، تخيلت خيالي الجامح وهذا الألبوم هو النتيجة، لقد صببت كل أهوائي وأحلامي ومخاوفي وتأملاتي"، يطغى عليه الظلام في أكثر من مشهد.

وطرحت أمس اغنية "cardigan"، وحصلت بعد مرور ١٣ ساعة منذ وقت طرحها على 7 مليون مشاهدة، جمع الفيديو البيانو اللطيف، القيثارات الصوتية التي تعزف ببطء، والظلام يسيطر على المشاهد، أضفى شكلا رومانسيا على الكليب.


ويشار إلي أن النسخة تشمل أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، حسب ما وضحته على حسابها بموقع "إنستجرام"، وأضافت المغنية الثلاثينية: "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، لكن هناك أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل".

والجدير بالذكر أن سويفت تعاونت في هذا الألبوم مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة، وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات ألبوماتها السابقة. 

أخبار تهمك

محمد صلاح يوجه رسالة نارية لأندية البريميرليج

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 4 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 11 ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد

منذ ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفشل في حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:28 م

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

07:15 م

فايلر يوافق على طلب الأهلي

08:01 م

بنزيما يرد على تصريحات "لو جريت" بكلمتين فقط

07:31 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً