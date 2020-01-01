تايلور سويفت تطرح ألبومها الثامن بعنوان "فولكلور"

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طرحت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أمس الخميس، ألبومها الجديد بعنوان "فولكلور"، وتعتبر الأسطوانة الثامنة لها حتى الآن، فقد تميزت بالرقة والنضج عن ألبوماتها السابقة.





يتكون ألبوم تايلور من 16 أغنية، حيث وضحت أنه تم كتابتهم أثناء العزل الصحى بسبب جائحة كورونا، قائلة عبر حساباتها الرسمية:" في العزلة، تخيلت خيالي الجامح وهذا الألبوم هو النتيجة، لقد صببت كل أهوائي وأحلامي ومخاوفي وتأملاتي"، يطغى عليه الظلام في أكثر من مشهد.



وطرحت أمس اغنية "cardigan"، وحصلت بعد مرور ١٣ ساعة منذ وقت طرحها على 7 مليون مشاهدة، جمع الفيديو البيانو اللطيف، القيثارات الصوتية التي تعزف ببطء، والظلام يسيطر على المشاهد، أضفى شكلا رومانسيا على الكليب.





ويشار إلي أن النسخة تشمل أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، حسب ما وضحته على حسابها بموقع "إنستجرام"، وأضافت المغنية الثلاثينية: "معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، لكن هناك أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل".



والجدير بالذكر أن سويفت تعاونت في هذا الألبوم مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة، وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات ألبوماتها السابقة.

