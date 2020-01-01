أحمد فتحي يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

أكد أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن قرار رحيله عن الأحمر لا رجعة فيه، ورفض محاولات مسؤولي القلعة الحمراء، على رأسهم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالإبقاء عليه داخل النادي.





وقال فتحي لبعض المقربين منه أنه التزم مع مسؤولي نادي بيراميدز بكلمة بعد توقيعه على الانتقال بداية من الموسم المقبل وحصوله على مقدم تعاقد عن الموسم الأول.





ووقع فتحي على عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز وذلك بعد فشل تجديده مع الأهلي بسبب ضعف المقابل المادي.





الجدير بالذكر أن ادارة الكرة في النادي الأهلي عرضت على اللاعب إمكانية الاستمرار مع الفريق والحصول على ترضية مالية تناسبه، لكن الجوكر فضّل عدم الاستمرار.







