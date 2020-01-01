البنك الأهلى ومصر يحققان 255 مليار جنيه من بيع شهادات 15%

أعلن بنكا الأهلى ومصر أن حصيلة البنكين من شهادات الإدخار ذات العائد الثابت البالغة 15 %قد سجلت 255 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو أربعة أشهر.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى في تصريحات صحفية، إن حصيلة البنك من تلك الشهادات بلغت 185 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، استفاد منها مليون و150 ألف مواطن.

من جانبه، قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15 في المائة قد بلغ على مدار الأشهر الأربعة الماضية 70 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار البنك في طرحها خلال الفترة المقبلة، نافيًا الاتجاه لإلغائها.



