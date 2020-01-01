مايك ماسي يحن للنوستالجيا ويجمع بين لغة العرببة والفرنسية

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أطلق الفنان مايك ماسي أغنية جديدة، بالرغم من الظروف العالمية التي تسببت في أزمة كبيرة داخل المجال الفني، وجمع مايك في هذا العمل لبنان بأوروبا وبالأميركيتين.



حيث، عاد مايك ماسي للنوستالجيا في هذا العمل، واسترجع ذكريات الزمن الجميل واختار واحدة من ابداعات ويليام شيلير William Sheller لإعادة احيائها بأسلوب يحاكي العصر الحديث.



وكان ماسي قد أصدر ألبوماً كاملاً ناطقاً باللغة الفرنسية بعنوان "Le Délire" وتصدّر المبيعات في كلٍ من فرنسا وسويسرا.





اللافت هذه المرة أن مايك ماسي هو الذي حمل اللغة العربية إلى الغرب إذ تبدأ الأغنية بحوار يدور بينه وبين سيفيرين باران Séverine Parent التي تشاركه في الغناء حيث يعلّمها كيفية النطق بكلمات الحب العذبة في اللغة العربية.



كما أدخل آلة الناي إضافة إلى عزفه على آلة البيانو إلى جانب بابلو غونزاليس ساري Pablo González Sarre وهو من أهم العازفين على آلة الباص في العالم في توزيع موسيقي لعضو لجنة التحكيم في Latin Grammy Awards المنتج فرانسيسكو كوكو ديازFransisco Coco Diaz .



وقام مايك ماسي بتوجيه رسالة رسالة مؤثرة لصاحب الأغنية الأول المغني الفرنسي الكبير ويليام شيلير William Sheller وطلب منه إعادة غنائها وأثنى الأخير على الفكرة وعبّر عن إعجابه بعمل ماسي.



الرسالة مسجّلة بصوت مايك ماسي وسيفيرين باران Séverine Parent الفرنسية الكندية التي درّبت أهم نجوم الغناء في فرقة Cirque du Soleil التي باتت أشهر من أن تعرّف.

