أكاديمة الفنون تصدر بيانا صارما بسبب التحرش في المعهد العالي للسينما

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:10 م
أشرف زكي
أشرف زكي
مي مرسي
قامت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي،بإصدار بيانا رسميا عقب ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي،من طالبات المعهد العالي بالسينما وتعرضهن للتحرش في الحرم الجامعي وذلك بالرغم من توقف الدراسة 5 أشهر.

وقامت إدارة الاكاديمية بالإعلان عن أن هناك قوانين ولوائح تحمى الطالبات من أى محاولة للتحرش وهو الأمر الذى لن يسمح به نهائيا، وتابعت إدارة الأكاديمية أنها على استعداد كامل لتلقى أى شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبناءها الطلاب والطالبات بالأكاديمية، ووعدت بالحفاظ،  علىالسرية التامة للشكوى وسير التحقيقات، فلا تهاون فى حماية أبناءها وبناتها

وذكرت إدارة الأكاديمة أنها لم تتلقى أي شكوى من أي طالبة من طالبات المعهد العالي للسينما وإلا كانت ستتصرف بشكل آخر وفي النهاية ذكر في البيان "أبناءنا هم شباب الغد حماة الوطن وبناتنا هن درر تيجاننا وهن مستقبل أسرنا ورعايتهم وحمايتهم جميعا فى مقدمة أولوياتنا".


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