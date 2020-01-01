أسعار اللحوم تستقر قبل أيام من بدء موسم عيد الأضحي

حققت أسعار اللحوم في مصر استقرار، مع إقبال المواطنين على شرائها احتفالا بعيد الأضحي المبارك، الذي يشهد ذبح الأضاحي وارتفاع نسبة استهلاك المصريون للحوم.

وبحسب جولة للفجر في محلات الجزارة فقد سجلت أسعار اللحوم 100جنيه، واللحم الأحمر 120 جنيها، و لحم البوفتيك 150 جنيها، ولحم استيك 120، و عرق فلتو 120جنيها، ولحم الضأن والماعز 130 جنيها، وحلويات اللحوم منها لحم الرأس 40 جنيها، والكرشة 20 جنيها، والفشة 40جنيها..

وكانت وزارة التموين، أعلنت انها تستعد لطرح كميات كبيرة من الأضاحي من خلال الشوادر التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية بنفس أسعار العام الماضي، مشيرة إلى أن اسعار الأضاحي لن تزيد هذا العام، كما قررت وزارة التموين الاشتراك مع شركات الخدمة الوطنية لضخ كميات كبيرة من اللحوم بالأسواق منعا لارتفاعها خلال موسم عيد الأضحى.