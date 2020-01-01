15 قرارا و12 نشاطا.. تعرف على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

تضمن حصاد الأسبوع المُنقضي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي 7 إجتماعات و12 نشاطًا و15 قرارًا من يوم السبت 18 يوليو وحتى يوم الجمعة 24 يوليو 2020، وفقًا لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول حصاد الحكومة الأسبوعي.





وترصد بوابة " الفجر " إجتماعات ونشاطات وقرارات الحكومة في أسبوع في السطور التالية:





- 7 إجتماعات للحكومة في أسبوع:





- الإجتماع الأسبوعي الأول:

اجتمعت الحكومة برئاسة " مدبولي " بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء، حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة مثل أعمال امتحانات الثانوية العامة، وجهود مواجهة فيروس كورونا، ومبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.





- الإجتماع الأسبوعي الثاني:

كما عقد "مدبولي " إجتماعًا مع رئيس البورصة المصرية، تم فيه استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا، وتطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، ومناقشة التوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة.





- الإجتماع الأسبوعي الثالث:

واجتمع " مدبولي " مع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.





- الإجتماع الأسبوعي الرابع:

وترأس " مدبولي " اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض مقترحات وتوصيات تطوير صناعة الغزل والنسيج، ومناقشة خطة الدولة للتعامل مع ديناميكيات سوق عمل ما بعد فيروس "كورونا"، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات.





- الإجتماع الأسبوعي الخامس:

كما ترأس " مدبولي" اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.





- الإجتماع الأسبوعي السادس:

وعقدت الحكومة برئاسة " مدبولي " اجتماع لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.





- الإجتماع الأسبوعي السابع:

كما عقد " مدبولي " اجتماع حضره وزراء الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة مثل استصلاح الأراضي في سيناء وجهود توفير المياه وتغليظ العقوبة على الإسراف في استخدامها.





- 12 نشاطًا للحكومة في أسبوع:





1- إستقبال رئيس الوزراء اليمني:

استقبل " مدبولي " رئيس الوزراء اليمني على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء وكبار المسئولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات.





2- عقد مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليمني:

كما عقد " مدبولي " مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليمنى، عقب جلسة المباحثات الثنائية التي جرت بمقر مجلس الوزراء، تم فيه التأكيد على دعم مصر الكامل للحكومة اليمنية بما يسهم في دعم استقرار ووحدة وسلامة أراضي اليمن الشقيق.





3- تلقي تقرير من وزير التنمية المحلية:

وتلقى " مدبولي " تقرير من وزير التنمية المحلية حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها ضمن مبادرة "حياة كريمة" في محافظة البحيرة، وذلك في إطار متابعة لجهود المحافظات المختلفة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.





4- إرسال برقية إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي:

وأرسل رئيس مجلس الوزراء برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.





5- إفتتاح صالة كبار الزوار المعروفة بصالة " 27" بمبنى الركاب رقم " 1" بمطار القاهرة الدولي:

وافتتح " مدبولي" صالة كبار الزوار والمعروفة بصالة 27 بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولي بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة والتي امتدت لنحو ستة أشهر، وذلك برفقة وزير الطيران المدني.





6- عقد جلسات مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليمني:

و عقد " مدبولي " جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليمني بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، تم فيها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، وتأييد مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يضمن وحدة وسلامة أراضي اليمن.





7- زيارة موسعة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء:

وأجرى " مدبولي " زيارة موسعة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، برفقة وفد كبير من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وذلك بهدف التعرف على الاحتياجات التنموية لمدينة سانت كاترين، ووضع تصور واضح لخطط تنفيذ أعمال التطوير في مختلف القطاعات.





8- تفقد وحدات الإسكان الإجتماعي بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين:

كما تفقد " مدبولي " وحدات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية ومشروع الصوب الزراعية بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، وكذلك أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى سانت كاترين، وذلك برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء.





9- جولة بمنطقة " وادي الراحة " بسانت كاترين:

وقام رئيس الوزراء بجولة بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين كلف خلالها بوضع تصور كامل لتنمية المنطقة وإنشاء مدينة سياحية متكاملة بها، وتفقد استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تم إعادة افتتاحها في أكتوبر 2019 بعد ترميمها وتطويرها.





10- تفقد أعمال تطوير دير " سانت كاترين " والمنطقة المحيطة به:

كما تفقد " مدبولي " أعمال تطوير دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به، وذلك في جولة موسعة بالدير شملت كنيسة التجلي والوادي المقدس والشجرة المعلقة ومتحف الدير ومحمية سانت كاترين، وتسلم خلال الجولة وسام "الدير من الطبقة الأولى للشهيدة سانت كاترين".





11- تصريحات صحفية من دير " سانت كاترين ":

وأدلى " مدبولي " بتصريحات صحفية من دير سانت كاترين، تحدث فيها عن مخطط تطوير مدينة سانت كاترين لتصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا، حيث تشمل الخطة تطوير المدينة بالكامل ورفع كفاءة شبكة الطرق، وإقامة عدد من الطرق المقترحة، فضلًا عن تطوير المرافق الرئيسية بالمدينة.





12- تلقي تقرير من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية:

كما تلقى " مدبولي " تقرير من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، استعرض خلاله جهود الهيئة في متابعة إنتاج لقاحات فيروس "كورونا" التي تقوم بها العديد من الشركات حول العالم.





- 15 قرار للحكومة في أسبوع:





1- قرار بأن يكون يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى " مدبولي " على أن يكون يوم الخميس ٢٣ يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.





2- الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية:

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار، الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.