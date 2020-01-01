أسبوع توهج المصريين فى أوروبا - إبداع تريزيجيه.. تتويج صلاح بالبريميرليج.. عودة حجازى واحتفال كوكا بالدورى اليونانى (تقرير)

شهد هذا الأسبوع توهج لاعبي منتخبنا الوطني فى أوروبا حيث نجح تريزيجيه فى تسجيل هدفًا أمام أرسنال وتوج محمد صلاح بلقب البريميرليج وعاد أحمد حجازي مع فريقه وست بروميتش للبطولة الإنجليزية من جديد بالإضافة إلي احتفال أحمد حسن كوكا بالدوري اليوناني الممتاز.





إبداع تريزيجيه :





تألق اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا أمام نظيره أرسنال وسجل هدفا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ليحصل الفيلانز على ثلاث نقاط هامة تقربه من البقاء فى البطولة الإنجليزية لهذا الموسم، وحصل تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب فى المباراة وتم اختاره فى تشكيلة الأسبوع الأفضل الخاصة بالبطولة الإنجليزية.





تتويج صلاح بالبريميرليج:





توج لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن نادى ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " مع فريقه بعد غياب دام 30 عاما وذالك بعد الفوز على حساب نظيره فريق تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





عودة حجازي :





نجح مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف نادى وست بروميتش ألبيون من العودة من جديد الي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام 3 سنوات وذالك بعد أن تعادل فريقه فى الجولة الأخيرة من بطولة الشامبيون شيب بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره فريق كوينز بارك رينجرز مستغلا هزيمة فريق برانتفورد على أرضه أمام نظيره فريق بارنسلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.





احتفال كوكا بالدوري اليوناني:





احتفل مهاجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف نادى أولمبياكوس بعد فريقه ببطولة الدوري اليوناني الممتاز وذالك بعد أن حقق الفوز على حساب نظيره فريق أيك أثينا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة البلاي أوف ببطولة الدوري اليوناني الممتاز.



