الأهلي يهزم سموحة وديا برباعية بيضاء
الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:50 م
علي نبوي
حقق الأهلي فوزًا وديا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد "مختار التتش" بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، في إطار استعداد كلا الفريقين لاستئناف المباريات.
الشوط الأول
بداية اللقاء كانت سريعة من جانب سموحة حيث تلقى صلاح محسن تمريرة بينية داخل منطقة جزاء الأهلي ليسدد الكرة زاحفة وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الفريق الأحمر وذلك في الدقيقة الثانية.
وتسلم الأنجولي جيرالدو دا كوستا الكرة من الناحية اليسرى في الدقيقة ٧ ومرر كرة متقنة داخل منطقة الجزاء لكن السنغالي أليو بادجي لم يتمكن من السيطرة على الكرة وتضيع أولى هجمات الفريق الأحمر.
وسقط محمود كهربا في الدقيقة ٩ على الأرض على حدود منطقة جزاء سموحة بعد تدخل من مدافع سموحة لكنه عاد بعد تلقي العلاج من قبل طبيب الأهلي خالد محمود.
وفي الدقيقة ١٠ سدد حسام حسن مهاجم سموحة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته ابتعدت قليلًا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
وتحصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول خارج مرمى سموحة في الدقيقة ١٢، ليسدد بعدها عمرو السولية كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للهاني سليمان حارس الفريق السكندري.
وفي الدقيقة ٢٣ شن لاعبو الأهلي هجمة شرسة على دفاعات سموحة حيث وصلت الكرة لمحمد هاني الذي مرر الكرة عرضية لكنها علت رأس بادجي لتصل لعلي معلول الذي هيأ الكرة لأليو ديانج ويسدد الكرة وترتطم في دفاع الفريق السكندري وتتحول لركلة ركنية.
وحصل محمود متولي مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله القوي مع محمود معاذ ظهير أيسر سموحة في الدقيقة ٢٥.
وبدأ فريق سموحة في إظهار خطورته في الناحية الهجومية حيث وصلت الكرة لمحمد نادي داخل منطقة الجزاء لكن علي معلول حولها لركلة ركنية.
وفي الدقيقة ٣٥ تدخل إيدي أومومو متوسط ميدان سموحة على جيرالدو في وسط الملعب ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء.
وحصل حسام حسن مهاجم سموحة على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي، بعد تدخل من أليو ديانج ليسددها صلاح محسن أعلى عارضة محمد الشناوي.
وفي الدقيقة ٤٣ سدد عمرو السولية كرة قوية تصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة لتصل إلى محمود "كهربا" ويضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي.
بعد هدف الأهلي سنحت فرصة خطيرة لأليو بادجي لكنه سددها في يد الهاني سليمان، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.
الشوط الثاني
وبدأ الأهلي الشوط الثاني بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شكري وفي الوسط عمرو السولية وعربي بدر ومحمود "كهربا" وجونيور أجاي وأحمد الشيخ وفي الهجوم مروان محسن.
وتسلم محمود كهربا الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٤٧ ليسددها ضعيفه وتمر ضعيفة بجوار القائم الأيمن لعمر صلاح حارس سموحة الذي شارك بدلا من الهاني سليمان.
وفي الدقيقة ٥٠ مرر محمود "كهربا" كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء سموحة ليقابلها مروان محسن داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للمارد الأحمر في اللقاء.
وأجرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة عدة تغييرات في صفوف سموحة، حيث أشرك شريف رضا وأحمد حسن مكي ومحمود فهمي ومحمد الترهوني لتنشيط هجوم فريقه.
وفي الدقيقة ٦١ سدد أحمد الشيخ كرة قوية تصدى لها عمر صلاح ببراعة وأبعدها عن مرمى فريقه.
ومع حلول الدقيقة ٦٩ بدأت أنياب سموحة الهجومية في الظهور حيث سدد أحمد فؤاد كرة قوية أبعدها علي لطفي حارس الأهلي لتصل لأحمد حسن مكي الذي سدد الكرة بضربة مزدوجة لكن الكرة علت عارضة الأهلي وتضيع فرصة خطيرة للفريق السكندري.
وفي الدقيقة ٨٠ ومن جملة جماعية نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في المباراة. بعد الهدف الثالث للأهلي بدقيقة واحدة نجح جونيور أجاي في تسجيل الهدف الرابع بعدما تابع تسديدة مروان محسن المرتدة من القائم الأيسر لعمر صلاح، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.
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