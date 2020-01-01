"بقالك سنة بتحمل".. أحمد فهمي يتمرن وهنا الزاهد تعلق

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:44 م
احمد فهمي
احمد فهمي
مي مرسي
شارك الفنان أحمد فهمي صورة من أحدث جلسات تصوير له، أثناء تأديته التمرين ليتعافى من الأزمة التي تعرض لها في قدمه وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت تعليقا على الصورة قائلا: "بيحمل"،"وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق الفنانة هنا الزاهد قائله: "بيحمل بقالك سنة في إيه"،"بحبك ونفسي ترد عليا"،"واحشنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" بالمشاركة مع عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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