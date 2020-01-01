ارتفاع مبيعات المنازل في الولايات المتحده الأمريكية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
رويترز

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران، إذ يفوق أداء سوق الإسكان نظيره بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقا في ظل انخفاض قياسي لأسعار الفائدة ونزوح من المراكز الحضرية إلى المناطق الأقل كثافة بسبب جائحة كوفيد-19.


وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 13.8 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 776 ألف وحدة الشهر الماضي. ويجري حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا قياديا لسوق الإسكان.


وروجعت وتيرة المبيعات في مايو أيار بالزيادة إلى 682 ألف وحدة عن القراءة السابقة البالغة 676 ألف وحدة.


كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل أكثر من عشرة بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة أربعة بالمئة إلى وتيرة عند 700 ألف وحدة في يونيو .

 

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